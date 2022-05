Sie lieben ihre Heimat, sind eingebettet in eine Gemeinschaft aus Nachbarn, Freunden und Vereinen. In unserer Serie „Ich und mein Dorf” stellen wir Menschen von nebenan vor. Sie drängen sich nicht vor, streben nicht an die Spitze. Sie erzählen über sich und ihr Dorf. Heute Johanna Kraus (66) aus Genheim bei Waldalgesheim.