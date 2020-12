Waldböckelheim

Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos boten viele Kommunen in Deutschland die Aufnahme von Flüchtlingen an. Die Kreistagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen hatte in der Mai-Sitzung bereits einen Antrag auf Aufnahme von Flüchtlingen aus griechischen Lagern eingebracht, der abgelehnt wurde. „Das ist jetzt ein komplett neuer Antrag mit dem Vorschlag, freiwillig zehn Personen aus Moria über die Quote hinaus aufzunehmen“, erläuterte Landrätin Bettina Dickes (CDU).