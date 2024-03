Plus Bingen Hotelerweiterung in Bingen: Papa Rhein bekommt Zuwachs und genießt Landesförderung Von Rainer Gräff i Symbolischer Spatenstich: Jan Bolland (4. von rechts), seine Geschäftsführerin Nadine Gabel (rechts) und Dehoga-Präsident Gereon Haumann bemühen den Spaten, während im Hintergrund Bagger agieren. Fotos: Rainer Gräff Foto: Rainer Gräff Lesezeit: 2 Minuten Das Lifestylehotel Papa Rhein am Binger Rheinufer schreibt seit der Eröffnung vor drei Jahren eine Erfolgsgeschichte. Jetzt fügt Hotelier Jan Bolland dieser ein weiteres Kapitel hinzu: Am Donnerstag wurde Spatenstich für die Erweiterung namens Papa Rhein 2.0 gefeiert.

Was direkt neben dem bestehenden Komplex entsteht, ist nicht nur eine Hotelerweiterung. Es geht um einen ganzjährig beheizten 20-Meter-Außenpool, einen Badeteich, ein Außensprudelbad und Infrarotliegen, einen erweiterten Saunabereich, einen neuen Fitness- und Yogaraum. So weit, so normal für ein Luxushotel. Doch da ist noch mehr: Vier Wohngebäude mit Suiten und ...