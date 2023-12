Nach 18 Jahren ging am Donnerstag in der Bockenauer-Schweiz-Halle eine Ära bei der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz zu Ende. Ökonomierat Norbert Schindler, langjähriger Motor der rheinland-pfälzischen Landwirtschaft, verzichtete auf eine Wiederwahl. In den kommenden sechs Jahren führt sein bisheriger Stellvertreter, Ökonomierat Michael Horper (66), die Landwirtschaftskammer.