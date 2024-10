Plus Kirn/Bad Sobernheim

Hommage an Künstler und Grafiker Horst Frick: Vernissage im Kirner Gesellschaftshaus

Von Bernd Hey

i Siegrid Frick, Sohn Holger und Enkelkind Anna trafen am Feiertag der Deutschen Einheit die Auswahl für die Vernissage einer exquisiten Kunstausstellung am Sonntag, 13. Oktober um 12 Uhr, im Kirner Gesellschaftshaus. Foto: Bernd Hey

Zu einer ganz besonderen Kunstausstellung laden die Stadt Kirn und Bürgermeister Frank Ensminger für Sonntag, 13. Oktober, ins Gesellschaftshaus in der Neuen Straße 13 ein. Es ist eine Hommage in Memoriam an den Bad Sobernheimer Grafiker und Künstler Horst Frick – die feierliche Vernissage mit 54 Werken beginnt um 12 Uhr.