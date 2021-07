Hombes schreibt, wi eem es Maul gewax is: Rudolf Hornberger wird 90 Jahre alt

Könnte er nicht Hochdeutsch schreiben? Das ließe sich so viel schneller lesen – auch für Nicht-Kreuznacher. Nein, das kann Rudolf Hornberger nicht. „Das geht iwwerhaupt nit... Merr kann sei Relichion wexele, es Padeibuch aach, selbsch di Fraa kammer ableeje, doch de Schnawwel, den kammer sich nit umposse unve’biije losse!“, erklärte er dazu launig in einer seiner Mundart-Kolumnen „Em Hombes in die Fiiß gelaaf“. Diese Schdiggelscher schreibt er unter dem Namen „Hombes“ seit Jahrzehnten für den Oeffentlichen Anzeiger in Lautschrift.