Hoher Schaden nach Kellerbrand in Oberhausen: Benzinkanister entzündete sich

Von Sebastian Schmitt

i Die Feuerwehren der VG Kirner-Land hatten gemeinsam den Kellerbrand schnell gelöscht, einer der Bewohner verletzte sich leicht. Foto: Sebastian Schmitt

In Oberhausen bei Kirn kam es am Sonntag (27. Oktober) gegen 9 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.