Hofgartenstraße: Brand mit schwer verletzter Person

Bei einem Wohnungsbrand in der Bad Kreuznacher Hofgartenstraße ist am Dienstagabend ein Mensch schwer verletzt worden. Gegen 19.10 Uhr war die Feuerwehr Bad Kreuznach alarmiert worden. „Als wir ankamen, drang dichter Rauch aus dem ersten Obergeschoss“, berichtete Einsatzleiter Jeffrey Mitchell dem Oeffentlichen Anzeiger am Einsatzort. „Dann hat sich am Fenster eine rußgeschwärzte Person bemerkbar gemacht.“ Die Feuerwehrleute eilten mit einer Drehleiter zur Hilfe und übergaben die Person, die schwer verletzt war, den Mitarbeitern des Rettungsdienstes.

Um auszuschließen, dass noch weitere Menschen in der brennenden Wohnung sein könnten, schickte der Einsatzleiter drei Suchtrupps nach drinnen, die aber niemanden mehr fanden. Der Brand war in der Küche ausgebrochen, was die genaue Ursache war, ermittelt wie immer in solchen Fällen die Polizei. Die Arbeiten am Einsatzort dauerten mehrere Stunden an. Welcher Art und wie schwer die Verletzungen der geretteten Person sind und wie es ihr geht, war bei Redaktionsschluss noch unklar. sib