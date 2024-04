Plus Staudernheim/Meisenheim

Hoffnung auf eine gute Saison: Die Draisinen in Staudernheim sind schon gut gebucht

i Draisinenwirt Sebastian Beck in Staudernheim freut sich, dass die Draisinen in dieser Saison problemlos ins Rollen gekommen sind. Fotos: Silke Jungbluth-Sepp Foto: Silke Jungbluth-Sepp

Eine Draisinenfahrt zwischen Staudernheim und Meisenheim ist ein herrliches Vergnügen. Bewegung an der frischen Luft in einer schönen Landschaft – was will man mehr? Seit Ende März sind die Draisinen zwischen Staudernheim und Meisenheim wieder auf den Gleisen.