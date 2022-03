Die Alsenzgemeinde Hochstätten denkt über den Bau eines eigenen, zweigruppigen Kindergartens nach. Da die Kita in Altenbamberg, in die die Hochstätter Kinder gehen, aus allen Nähten platzt und erweitert werden müsste, müsste sich Hochstätten an den Kosten der Erweiterung beteiligen. Die Gemeinde will nun prüfen, ob eine eigene Kita nicht einen Mehrwert für die Gemeinde bringt.