Hochwassergeschichte der Stadt Bad Kreuznach Hochwasser begleitet Bad Kreuznach schon seit Jahrhunderten. Durch die Überschwemmungen hat sich das Flussbett der Nahe mit den Jahren verändert. Laut der Stadt Bad Kreuznach ist eine der letzten sichtbaren Veränderungen durch ein Hochwasser 1809 zu erkennen, die Oranieninsel, jetzt bekannt unter dem Namen Roseninsel.

Eine erste schriftlich festgehaltene Aufzeichnung einer großen Flut ist aus dem Jahr 1458. Seitdem sind, bis auf Ausnahme des 30-jährigen Kriegs, alle 20-30 Jahre schwere Hochwasser notiert worden. Die vielen Brücken in Bad Kreuznach sind durch die Überschwemmungen oft in Mitleidenschaft geraten. Aus diesem Grund wurde auch der Vorgänger der Alten Nahebrücke, der aus Holz bestand, durch eine Steinkonstruktion ersetzt. Viele können sich wahrscheinlich noch an die Hochwasser in den Jahren 1993 und 1995 erinnern – diese waren ebenfalls ein Anlass, endlich bessere Hochwasserschutzmaßnahmen zu errichten, denn die Schäden waren enorm. amp