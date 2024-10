Plus Hochstetten-Dhaun Hochwasser in Hochstetten-Dhaun: Nahe überflutet Brückenbaustelle Von Sebastian Schmitt i Die Nahe überflutete am Donnerstag die Brückenbaustelle am Sportplatz Hochstetten-Dhaun. Foto: Sebastian Schmitt Fast keine größeren Schäden hinterließ das erste Hochwasser der neuen Schlechtwettersaison im Naheland. Eine Ausnahme ist die Brückenbaustelle in Hochstetten-Dhaun. Sie wurde überflutet. Lesezeit: 1 Minute

Um 8.37 Uhr am Donnerstagmorgen wurde es auf der Brückenbaustelle am Sportplatz in Hochstetten-Dhaun leise und dunkel: Das Nahehochwasser hatte den Stromverteiler der Baustelle erreicht. Polier Wolfgang Meiser hatte am Mittwoch den Pegelstand und die Warnmeldungen genau verfolgt und die Schalungen noch einmal zusätzlich sichern und beschweren lassen. „Als wir am ...