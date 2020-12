Kirn/Kirn-Sulzbach

Die Hochwasserkatastrophen von 1875 mit 26 Toten, 1918 (Zugunglück, mehr als 30 Tote), 1981, 1993 und 1995 sind in der Stadt und der Region Kirn in bleibender, schmerzlicher Erinnerung. Von Starkregenereignissen mit punktuellen kleinräumigen Überschwemmungen nach 100 Litern Regen und mehr in der Stunde war damals nicht die Rede.