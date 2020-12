Hochstetten-Dhaun/Kirn

Seit Freitagmorgen laufen die Vorbereitungen für das Einheben der Stahlträger auf der B 41 in Hochstetten-Dhaun auf Hochtouren. Diese werden am Sonntag, wenn eine Vollsperrung geplant ist, von dem Brückenwiderlager am östlichen Ortsrand von Hochstetten-Dhaun bis über den ersten Brückenpfeiler von zwei Spezialkränen parallel eingehoben. Diese beiden Kräne und die begleitenden fünf Schwertransporter, welche die Gegengewichte transportieren – wiegen gemeinsam weit über 500 Tonnen.