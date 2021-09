Hochstetten-Dhaun: Auto stürzt 25 Meter am Hang von Schloss Dhaun hinunter

Großer Alarm am Schloss Dhaun: Gegen 15 Uhr am Sonntagnachmittag hatten Besucher des Schlosses gesehen, wie ein Auto vom Parkplatz am Schloss hinunter ins Kellenbachtal rutschte.