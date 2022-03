Am Wochenende eröffnet Andreas Kümmert mit seiner Band The Ron Lemon's Feat die neue Eventlocation „Black Box“ in Simmertal. Zur Erinnerung: Kümmert hatte 2013 die Gesangs-Castingshow The Voice of Germany gewonnen, und er siegte auch beim deutschen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2015 mit „Heart of Stone“, überließ den Sieg dann aber der Zweitplatzierten Ann Sophie.