Plus Bad Kreuznach

Hoch über der Pfingstwiese geht es rund: Luftige Weinprobe mit fantastischer Aussicht

Von Jens Fink

i Unschlagbare Aussicht: Der Blick über die Pfingstwiese vom Riesenrad aus. Foto: Charlotte Eberwien

In luftiger Höhe das Panorama des Kreuznacher Jahrmarktes genießen und dabei edle Weine zu verkosten – diesen Wunsch konnten sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Weinfreunde erfüllen. Das seit 2015 bereits zum achten Mal ausgerichtete Weinvergnügen hat sich zu einer beliebten Institution entwickelt, die auch in den kommenden Jahren angeboten werden soll. So werde schließlich mit der in Kooperation mit der Stadt Bad Kreuznach durchgeführten Naheweinprobe auf dem Riesenrad in besonderer Weise für den Nahewein geworben, meinte Weinbaupräsident Rainer Klöckner.