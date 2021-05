Hobbygärtner machen Hofverkauf: Große Vielfalt an Pflanzen

Tausende von Pflänzchen hatten Marc und Anke Wiens im vergangenen Jahr herangezogen. Diese wollten sie wie schon in den Vorjahren auf dem Binger Gartenmarkt zum Verkauf anbieten. Doch daraus wurde nichts, denn die Corona-Pandemie mit ihren daraus resultierenden Einschränkungen machte dem Gärtnermeister und seiner Partnerin einen dicken Strich durch die Rechnung. Kurz entschlossen boten sie am Muttertags-Wochenende 2020 ihre Pflanzen einfach im eigenen Hof in Hackenheim zum Verkauf an. Die Resonanz auf dieses Angebot überraschte die Hobbygärtner.