Plus Waldböckelheim Historische Momente: Waldböckelheim feiert mit Herz und viel Spaß Von Christine Jäckel i Mehr als zwei Stunden lang defilierten die 61 Zugnummern mit vielen schönen Motiven durch die Gemeinde. Foto: Christine Jäckel Der Höhepunkt der Feierlichkeiten war der Festumzug, der sich am Sonntag durch den Ort schlängelte. Doch auch drumherum hatten sich die Waldböckelheimer viel einfallen lassen, um das 1200-jährige Bestehen ihres Orts gebührend zu feiern. Lesezeit: 3 Minuten

Buntes Markttreiben und ein farbenprächtiger Umzug: Das Datum seiner ersten urkundlichen Erwähnung 824 wurde in Waldböckelheim mit vielen Höhepunkten am Wochenende begangen. So ähnlich wie im Lager der Mittelaltergruppen am Weiher könnte es um diese Zeit in Beckelum ausgesehen haben. Das Jubiläumsdatum hat Waldböckelheim mit der baden-württembergischen Gemeinde Kißleg gemeinsam. Der ...