Im Herbst 2020 rief der Mainzer Thomas Mann eine Hilfsaktion für Künstler in Not in der Corona-Pandemie ins Leben. Die für Dezember geplanten Konzerte fielen allerdings dem erneuten Lockdown zum Opfer. Doch der Aufschub hatte ungeahnte Folgen: Aus der Hilfsaktion wurde inzwischen ein komplettes Kulturfestival.