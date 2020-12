VG Rüdesheim

Feuerwehrleuten muss man es nicht zweimal sagen: Sicherheit, Abstand, Vorsicht – all das hat nicht nur momentan, aber vor allem heute höchste Priorität. Bei Einsätzen wie bei Übungen. Auch in der seit dem 1. März 2019 eröffneten Dienstleistungszentrale Katastrophenschutz und Feuerwehren (DLZ), das die VGs Rüdesheim und Stromberg betreiben, gelten strenge Regeln. Darüber informierte VG-Wehrleiter Christian Vollmer (42), seit 2016 für die 31 Einheiten mit 600 Aktiven und zwölf Jugendwehren in seiner Heimat-VG verantwortlich, am Freitag auf Anfrage des „Oeffentlichen“.