„Wenn man in einer einzigen Nacht alles verliert und nur noch das besitzt, was man am Leibe trägt und in dieser Apokalypse auch noch um sein Leben fürchten muss, dann ist das einfach nur schrecklich“, sagt Udo Barth aus Becherbach. Deshalb will er seinen Obolus der Hilfe beitragen und den Flutopfern an der Ahr beistehen.