Da wird man ganz demütig, bekennt Bürgermeister Thomas Jung nach einem Besuch im Hochwassergebiet an der Ahr. Zusammen mit dem Hennweiler Ortsbürgermeister Michael Schmidt und dem Hennweiler Ersten Beigeordneten Guido Dörr war Jung am Freitag in Bad Neuenahr, um im Handwerkercamp 20.000 Euro an Spendengeldern zu überreichen.