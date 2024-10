Plus Bad Kreuznach

Hilfe, die ankommt: Bad Kreuznacher Ärztin Najiba Behmanesh war in Afghanistan unterwegs

Von Josef Nürnberg

i Umringt von ihren Landsleuten wird Najiba Behmanesh bewusst, wofür sich ihr Engagement lohnt. Foto: Molin

Die Bad Kreuznacher Ärztin Najiba Behmanesh kümmert sich als Vorsitzende des Vereins „Afghanistan – Hilfe, die ankommt“ um die Menschen in ihrem Heimatland. Dass sie Mut hat, ist an der Nahe bekannt. Nun aber zeigte die couragierte Medizinerin, dass sie sich nicht einmal von der derzeitigen politischen Lage in ihrem Heimatland einschüchtern lässt, und reiste erstmals nach der Machtübernahme der Taliban in den Norden Afghanistans in die Provinz Baghlan.