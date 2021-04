Die heilige Hildegard (1098 bis 1179) hätte wohl ihre helle Freude gehabt, wäre sie Mittwochmorgen an „ihrem Weg“ hoch über Hochstetten-Dhaun dabei gewesen: In einer Pflanzaktion von Naturpark Soonwald-Nahe, Naheland-Touristik, VG-Tourismusabteilung und dem VG-Bauhof Kirner Land wurden 37 „Ur-Obst“-Pflanzen am Hildegard-Weg gesetzt.