An Heiligabend, 24. Dezember 2023, wäre der frühere Bad Kreuznacher Oberbürgermeister Peter Fink 100 Jahre alt geworden. 18 Jahre lang, von 1967 bis 1985, stand er an der Spitze der Stadt. Fink war ein echter Kreuznacher. Geboren wurde er am 24. Dezember 1923 als Sohn des Zementeurs Johann Philipp Jacob Fink und dessen Ehefrau, der Arbeiterin Elisabeth Rockenbach, und wuchs im Pariser Viertel auf.