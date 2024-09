Plus Schmittweiler

Herbstfest in Schmittweiler doch wieder in voller Pracht: Junge Leute verstärken den Förderverein

Von Roswitha Kexel

i Weil im vergangenen Jahr die Kulturscheune nicht genutzt werden konnte, traten nach einem kräftigen Regenschauer viele Besucher vorzeitig den Heimweg an. Nur einige hielten unter Regenschirmen etwas länger aus. In diesem Jahr ist die Scheune wieder geöffnet. Foto: Roswitha Kexel

Nun also doch: Das Herbstfest mit Bauernmarkt am Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag, 3. Oktober, findet in bewährter Manier in Schmittweiler statt.