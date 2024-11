Plus Kreis Bad Kreuznach Herbstbelebung bleibt aus: 5471 Menschen im Kreis Bad Kreuznach arbeitslos i Auf dem regionalen Arbeitsmarkt herrscht Flaute: Die Herbstbelebung ist in diesem Jahr im Oktober ausgeblieben. Foto: Sebastian Gollnow/dpa „Die Herbstbelebung im Oktober ist in diesem Jahr auf dem regionalen Arbeitsmarkt ausgeblieben. Die ermutigende Entlastung am Arbeitsmarkt im September setzt sich aktuell nicht fort“, bedauert Gundula Sutter, Vorsitzende der Geschäftsführung der Kreuznacher Agentur für Arbeit, die Entwicklung. Lesezeit: 1 Minute

„Leider mussten sich wieder mehr Menschen arbeitslos melden, was für einen Oktober ungewöhnlich ist. Die erhoffte Herbstbelebung bleibt aus, die Flaute hält an – auch wenn die Nachfrage nach Arbeitskräften gestiegen ist“, so Sutter im Arbeitsmarktbericht für Oktober. Auch die Bilanz am Ausbildungsmarkt brachte Licht und Schatten: „Mehr Interesse an ...