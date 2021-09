Herbert Drumm: „Die Kulturförderung voranbringen“

Plötzlich Abgeordneter: Dass Herbert Drumm in den Landtag einzieht, war eine faustdicke Überraschung. Den pensionierten Teilchenphysiker mit Doktortitel, CDU- und Bürgerliste-Vergangenheit kennt man in Bad Kreuznach und der Region als unbequemen Politiker mit dem Hang zu Alleingängen. Gemeinschaftssinn hat der leidenschaftliche Chorsänger und -funktionär aber ebenso. Der „Oeffentliche“ hat mit Drumm über seinen Start in Mainz, die Arbeitsweise und die Unterschiede zu Stadtrat und Kreistag gesprochen.