Hennweiler: Teufelsfelshütte ist bezugsfertig

Hennweiler

Sie könnte auch in einem Grimm'schen Märchenwald stehen: Die neue Teufelsfelshütte im Soonwald bei Hennweiler, die in diesen Tagen von einer Schicht pudrig weißen Schnees bedeckt ist, hat etwas Magisches an sich. Ihre Existenz ist jedoch nicht auf Zauberei, sondern auf harte Arbeit zurückzuführen: Von März bis Dezember haben sich elf Männer jeden Samstag in ihrer Freizeit getroffen und die Hütte gemeinsam gebaut. Nun ist sie fertig, an Heiligabend übernachtete bereits die erste Familie in ihr. Die Blockhütte soll Wanderern, die den Soonwaldsteig laufen, die Möglichkeit geben, dort zu rasten, sich vor einem Unwetter in Sicherheit zu bringen oder eben dort zu übernachten.