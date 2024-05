Plus Bad Sobernheim Helmut Blümel wird 90: Langjähriger Beigeordneter prägte das Bad Sobernheimer Stadtgeschehen Von Silke Jungbluth-Sepp i Helmut Blümel feiert am heutigen 7. Mai seinen 90. Geburtstag. Der langjährige Beigeordnete hat viele Spuren in einer bewegten Zeit Bad Sobernheimer Stadtpolitik hinterlassen. Foto: Silke Jungbluth-Sepp Kreistag, Stadtrat, Beigeordneter: Der Berufssoldat hat Spuren in der Kommunalpolitik viele Spuren hinterlassen. Lesezeit: 2 Minuten

Wer Helmut Blümel schlank und fit in seiner Wohnung stehen sieht, kann kaum glauben, dass der verdiente Bad Sobernheimer Kommunalpolitiker am heutigen Dienstag bereits seinen 90. Geburtstag feiert. Die eigentliche Feier ist aber mit Familie, Freunden und politischen Weggefährten zwei Tage später in Merxheim, berichtet er. In der Stadtpolitik hat der ...