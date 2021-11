Familie Dies aus Darmstadt war gerade im Urlaub in Bacharach am Rhein. Mama Helen sollte in zehn Wochen entbinden, also war noch genug Zeit für einen kleinen Familienurlaub. Doch plötzlich setzen die Wehen ein – zu früh. Anlässlich des Weltfrühchentages am Mittwoch erzählten Helen und Leon Dies jetzt , wie es sich anfühlt, quasi von jetzt auf gleich Eltern zu werden.