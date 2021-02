Stell Dir vor, es ist Fastnacht und niemand darf hin – was für ein Drama für die Narrenseelen! Doch nein, die Fastnacht wandert ins Netz, poppt an unerwarteten Stellen hoch – und arbeitet fleißig an Fastnachts-Streams fürs Internet. An diesem Freitag (5.2., 19.45 Uhr) zum Beispiel streamt die Gonsenheimer Füsiliergarde ihre Sitzung „Gelock(e)t – Gardisten im Ausnahemzustand“ – wer mitschunkeln möchte, kann das in 2021 sogar gratis tun.