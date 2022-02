Kürzlich im Bundestag beschlossen, jetzt kommt der Heizkostenzuschuss für arme Leute. Das hört sich gut an. Doch es ist nicht so, dass jetzt wie bei einer Art Essensmarkenausgabe Gutscheine für Sprit, Strom, Holz, Öl, Pellets oder Gas – alles, was heizt – bei der Verbandsgemeindeverwaltung erhältlich sind.