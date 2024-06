Plus Meisenheim Heimbacher Brunnenfest punktet mit guten Ideen: Nach Eröffnung „Palme“-Revivalparty Von Roswitha Kexel i Nicht zu übersehen: Banner weisen am Stadteingang und am Schwimmbad im Heimbachtal auf das Heimbacher Brunnenfest hin. Foto: Roswitha Kexel Das Heimbacher Brunnenfest, das seit 1835 rund um den ersten Sonntag im Juli in Meisenheim gefeiert wird, soll seiner langen Tradition gerecht werden und wieder einen festen Platz im Terminkalender vieler Menschen finden. Dafür setzen sich Constanze (Coco) Haas und weitere Meisenheimer wie Angela und Dominik Rings mit Begeisterung ein. Lesezeit: 2 Minuten

Festorganisator im Namen der Stadt ist Justin Braun von der Schaustellerfamilie Braun aus Niederalben. Doch Coco Haas und Co. liefern knackige Ideen dazu und unterstützen ihn. Eine Idee, die auch umgesetzt wird, ist beispielsweise eine After-Work-„Palme“-Revivalparty mit dem Original-Palme-DJ Strong am Donnerstag, 4. Juli, ab 20 Uhr. Hintergrund: In der ...