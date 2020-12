Mainz

Es war an Ostern, als sie überall im Mainzer Stadtgebiet auftauchten: Lange Transparente mit einem Satz darauf, den in Mainz und der Region jedes Kind kennt. „Heile, heile Gänsje, es is bald widder gut!“ stand auf den Transparenten, die von Brücken an den Haupteinfallstraßen, am Hauptbahnhof und auch am Staatstheater auftauchten.