Heftiger Aufprall in Hochstetten-Dhaun: Rentnerin rauscht gegen Mauer im Vorgarten

Von Sebastian Schmitt

i Viel Glück hatten die Anwohner des Wendehammers, als eine Seniorin ihre Hauseinfahrt verpasste und unkontrolliert in den Vorgarten rauschte. Foto: Sebastian Schmitt

Eine Seniorin ist am Freitagmittag (20. September) gegen 13 Uhr mit ihrem Auto in eine Gartenmauer in Hochstetten-Dhaun gefahren. Die Ursache ist bisher unklar.