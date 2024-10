Plus Kirn „Haus des Döners“ eröffnet in Kirn: Döner für 1 Cent sorgte für riesigen Andrang Von Sebastian Schmitt i Rundum zufrieden waren die Geschäftsführer (von links) Onur Hayta, Efecan Aliakar und Mustafa Özen mit der Eröffnungsaktion. Mehr als 1000 Kunden standen teils länger als zwei Stunden für 1-Cent-Döner an. Foto: Sebastian Schmitt Mit dem „Haus des Döners“ hat in der Lindenstraße der inzwischen vierte Döner-Laden in der Kirner Innenstadt aufgemacht. Die 1-Cent-Marketingaktion zur Eröffnung sorgte dafür, dass Hunderte „Feinschmecker“ bei Wind und Wetter Schlange standen. Lesezeit: 2 Minuten

Um 14 Uhr wurden die ersten Kunden in den Laden gelassen. Da hatten sie bereits knapp zwei Stunden ausgeharrt. Der Andrang kam nicht unerwartet: Zehn Security-Mitarbeiter hatten gegen 11 Uhr am Ort Stellung bezogen. Mit Pylonen und Flatterband sollten die Massen in der Lindenstraße in einer ordentlichen Reihe gehalten werden. ...