Plus Staudernheim Hauptachse ist drei Monate dicht: Rekord-Bürgerversammlung in Staudernheim wegen Rekord-Sperrung Von Wilhelm Meyer i Drei Monate wird die Eisenbahnbrücke als Hauptachse durch Staudernheim gesperrt.Die gemeindeeigenen Parkplätze am Bahnhof sollen während der Bauzeit an der Eisenbahnbrücke vorrangig den Staudernheimern selbst zur Verfügung stehen, findet der Ortsbürgermeister Philipp Geib. Foto: Wilhelm Meyer Die neue Ortsspitze um Philipp Geib hatte die Staudernheimer zur Bürgerversammlung gebeten, und die Bürger strömten in Rekordzahl in die VfL-Halle. Ein Grund: Die starken Beeinträchtigungen durch die Sperrungen der Eisenbahnbrücke ab September. Lesezeit: 3 Minuten

Mehr als 300 Besucher, schätzte das Team von Ortsbürgermeister Phillipp Geib und seinen Beigeordneten, Michael Kurz, Ralf Regneri und Kathrin Schappert, waren zur Einwohnerversammlung in die VfL-Halle in Staudernheim gekommen. Das, so staunte selbst ein alter Hase wie Ex-Ortschef Rolf Kehl, hatte es noch nie gegeben. Drei Monate Vollsperrung Es standen allerdings ...