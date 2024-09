Hauch von Las Vegas und nostalgische Artistik: Circus Busch-Roland gastiert auf der Pfingstwiese

Die bunten Plakate leuchten an allen Straßen und in den Auslagen vieler Läden: Sie verkünden das Gastspiel des Circus' Busch-Roland in Bad Kreuznach, der von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. September, auf der Pfingstwiese gastiert.

Anzeige

Der auf eine 140-jährige Tradition zurückblickende Circus ist in Bad Kreuznach kein Unbekannter. Bis in die „Nullerjahre“ war Busch-Roland in regelmäßigen Abständen an der Nahe präsent. Nach einer längeren Betriebspause nimmt Direktor Filip Geier-Busch (43) in diesem Jahr den Draht wieder auf, teilt der Zirkus mit. Gemeinsam mit Gino und Sandro Frank präsentiert der umtriebige und ideenreiche Circus-Chef einen spritzigen Cocktail internationaler Artistik unter dem Titel „Revival“. Am Donnerstag, 19. September, rollt das Unternehmen mit knapp 30 Lkw-Transporten nach Bad Kreuznach, wo das rot-weiße Kuppelzelt mit einem Durchmesser von 40 Metern in weniger als acht Stunden aufgebaut wird.

Nicht weniger als 25 Artisten und Artistinnen aus zwei Kontinenten und mehr als zehn verschiedenen Ländern zeigen ein zweieinhalbstündiges Programm in faszinierender Beleuchtung und begleitet von zündenden Rhythmen. Verblüffende Illusionen im rasanten Tempo präsentieren die Las Vegas Girls, die einen Hauch echter Showglamour in die Manege zaubern. Die sechs Franculians erinnern mit einer lustigen Persiflage auf die Akrobatentruppen der „Belle Epoque“ an die Glanzzeiten des bereits 1884 gegründeten Circus' Busch.

Körperbeherrschung an den Strapaten demonstriert Oleksandr Mak-Frank. Foto: Manfred Krems

Die Zukunft des Circus verkörpert Oleksandr Mak-Frank, junger Absolvent der renommierten Artistenschule in Kiew, der in zwei Darbietungen gekonnte Handstandakrobatik und herausragende Muskelkraft an den Strapaten in eigenwilligen Inszenierungen demonstriert. Mit großem musikalischem Können und urkomischen Gags sorgen nicht nur das Clownstrio Los Arriolas aus Spanien für das befreiende Lachen, sondern auch Spaßmacher Manuel Frank, der mit seinen Auftritten zwischen den einzelnen Darbietungen viele humorvolle Akzente setzt.

Und die lustige Hundemeute des deutschen Tierlehrers Edy Laforte wird nicht nur bei den jungen Zuschauern viel Heiterkeit auslösen. Die Madisons aus Italien jonglieren Gegenstände unterschiedlichster Art mit den Füssen. Last but not least: David Arriola beherrscht unglaublich wacklige Balancen auf der Rola-Rola und macht’s spannend, wenn er zwei Dutzend Porzellanteller zugleich auf biegsamen Stangen tanzen lässt. Ein weiterer Spitzenstar in der großen Show, die mit einem fulminanten Schlussbild im großen Finale der Nationen ihr glanzvolles Ende findet. red

Die Vorstellungen im rund 1000 komfortabel Einzelschalensitze fassenden großen Kuppelzelt finden am Freitag und Samstag jeweils um 16 und 19.30 Uhr, am Sonntag nur um 11 Uhr statt. Der Vorverkauf ist jeweils ab 10 Uhr an der Zirkuskasse.