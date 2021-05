An Weihnachten 2011 verbreitete sich die Nachricht von der Festnahme eines Bad Kreuznacher Gastwirts und Unternehmers wie ein Lauffeuer, denn der Beschuldigte sollte eine Brandstiftung an einem der historischen Brückenhäuser und einen Mord an einem Geschäftspartner in Auftrag gegeben haben. Der Rechtsanwalt, der den Bad Kreuznacher damals verteidigte, steht seit Kurzem erneut selbst vor Gericht.