Plus Martinstein Hartes Trinkwasser in Martinstein: Keine Unterschriftenliste Der hiesige Rat stellt das Ansinnen vorerst zurück. Eine Mischung mit dem Weitersborne Hochbehälter soll Abhilfe schaffen. Und noch mehr beschäftigte die Mandatsträger. Von Bernd Hey

Das Martinsteiner Leitungswasser sei mit einem Härtegrad von 16 bis 17 (vorher 4 bis 5) und einem hohen Kalkanteil „grottenschlecht“. Das schlage hohe Wellen und sei durchs Radio landesweit in aller Munde: „Jeder ist am Grummeln, so geht das nicht weiter“, äußerten Ratsmitglieder im Gemeinderat. Zuvor hatte sich Erste Beigeordnete Tanja ...