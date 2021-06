Hargesheim erfreut sich seit Langem großer Beliebtheit als stadtnahe Wohngemeinde. Daher wurde in der Vergangenheit auch großzügig Bauland ausgewiesen, unter anderem am Straußberg, gegenüber der Alfred-Delp-Schule und in der Niederwiese. Doch jetzt müssen Bereiche zurückgegeben werden.