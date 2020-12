Archivierter Artikel vom 13.04.2020, 16:46 Uhr

Hargesheim

Hargesheim: Wohnhaus droht der Einsturz

Die Feuerwehren Hargesheim-Roxheim, Rüdesheim und Waldböckelheim wurden am Ostersonntag gegen 21.15 Uhr zu einem Wohngebäude in die Hunsrückstraße nach Hargesheim gerufen. Der Bewohner hatte die Feuerwehr verständigt, nachdem sich in der Wohnzimmerdecke ein langer Riss und eine Beule gebildet hatten. Einsatzleiter Jörn Trautmann stellte fest, dass sich eine abgehängte Decke im Wohnzimmer im ersten Stock abgesenkt hatte.