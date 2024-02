Er war die treibende Kraft, Initiator und Macher bei den Kreuznacher Bastgässjern: der frühere Bewährungshelfer Hans Oehler. Im Frühjahr 2012 hat er den Verein gegründet, mehr als ein Jahrzehnt lang die Strukturen aufgebaut und die Arbeit geprägt. In der Bastgasse entstand in dem alten Lokal „Schaa und Schorsch“ der Tagesaufenthalt für Obdachlose, später kam der Bauwagenplatz in der Badenheimer Straße hinzu.