Plus Bingen/Bad Kreuznach Hangrutsch: Züge zwischen Bingen und Bad Kreuznach fahren nicht i Wegen eines Hangrutsches können zwischen Bingen und Bad Kreuznach keine Züge fahren - mindestens noch einen Tag lang. (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow/picture alliance/dpa Aktuell ist kein Zugverkehr zwischen Bad Kreuznach und Bingen möglich. Dies gilt nach Angaben der Bahn auch noch einschließlich bis Mittwoch. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Lesezeit: 1 Minute

Aufgrund eines Hangrutsches am Dienstagnachmittag zwischen Bingen und Bad Kreuznach ist diese Strecke vollständig für den Zugverkehr gesperrt, wie die Deutsche Bahn am Abend mitteilt. Die Räumungsarbeiten werden mindestens noch am Mittwoch andauern. Die Deutsche Bahn weist darauf hin, dass die Züge aus Richtung Kaiserslautern in Bad Kreuznach enden. "Vereinzelte Züge ...