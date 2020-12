Bad Münster-Ebernburg

Bürgermeister Marc Ullrich will die Verbandsgemeinde Bad Kreuznach mit ihren 13 Ortsgemeinden wirtschaftlich weiterentwickeln. Potenzial sieht er vor allem im Handwerk, im Weinbau und im Tourismus. Skeptisch ist er hingegen für größere Industriegebiete wie in Pfaffen-Schwabenheim. Hierfür fehlten selbst in den rheinhessischen Gemeinden die Flächen, grenzen sie doch oft an Naturschutzgebiete.