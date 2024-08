Plus Bad Kreuznach Handgemenge in Bad Kreuznacher Geschäft: Dieb steht vor Gericht Von Christine Jäckel i Gericht Bad Kreuznach Foto: Markus Kilian Der 48-jährige Angeklagte ist in der Parfümabteilung mit dem Ladendetektiv aneinander geraten. Es war nicht das erste Mal, dass der Vater einer Tochter auffällig wurde. Lesezeit: 2 Minuten

In der Bad Kreuznacher Galeria-Filiale war der 48-jährige Mann schon bekannt, als er am 29. November 2023 für Tohuwabohu in der Parfumabteilung sorgte. Nachdem er vier Parfums im Wert von etwa 430 Euro eingesteckt hatte, lieferte er sich eine Rangelei mit dem Ladendetektiv. Damals trug er auch die Jacke, die ...