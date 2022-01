Trotz Omikron-Welle und steigender Infektionszahlen hofft die Werbegemeinschaft Blickpunkt, in diesem Jahr einige Veranstaltungen durchführen zu können. „Es kann ja nicht ewig so weitergehen, dass alles ausfällt. Irgendwann muss der Corona-Spuk doch mal vorbei sein“, so der allgemeine Hoffnungsschimmer.