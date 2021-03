Nur wenige Wochen vor ihrem 100. Geburtstag am 3. April 2021 ist die gebürtige Hargesheimerin Erika Rauner in der vergangenen Woche in Israel gestorben. Trotz des Terrors, den sie als junges jüdisches Mädchen erleiden musste, blieb für sie bis zuletzt „Hajesem“ die geliebte Heimat ihrer Kindheit.